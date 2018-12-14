2018-12-14T20:40:13+03:00
Политика

Пьяный украинский боевик сбил местного жителя в оккупированной Попасной

А в самой Попасной разместились украинские вооруженные формирования
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В оккупированной Попасной пьяный украинский боевик сбил местного жителя на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

- 5 декабря в Попасной военнослужащий 14-й бригады вооруженных сил Украины, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения, сбил человека на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, – рассказал он.

Кроме того, украинские вооруженные формирования разместили два танка и пять автомобилей на территории больничного комплекса в Попасной. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

- В населенном пункте Попасная на территории больничного комплекса вооруженные силы Украины разместили два танка и пять единиц автомобильного транспорта, – сообщил он.

Полковник призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «не оставлять без внимания такие факты».

- В свою очередь, обращаю внимание гражданского населения всех подконтрольных Киеву населенных пунктов: разрешая, либо не обращая внимания на размещение вооружения и военной техники вооруженных сил Украины на улицах, во дворах своих домов, территориях муниципальных учреждений, вы даете согласие на гибель мирного населения, гибель таких же украинцев, как и вы! – подчеркнул Филипоненко.

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