Украинские боевики несут потери

14 Дек. 19:24 2018-12-14T19:24:30+03:00

И все равно не прекращают ехать в Донбасс

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Сегодня в Донбассе украинские боевики понесли потери на передовой. Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Савченко.

По его словам, от ранений скончались два боевика 79-й бригады ВСУ из Николаева, еще один был ранен.

«Трех воинов потеряла наша 79-бригада. Двое из них погибли от ранений на передовой. Военнослужащие — из Днепропетровской и Кировоградской областей. Николаевщина скорбит вместе с вами», — сообщил Савченко.

Кроме того, по данным пресс-центра карательной операции Киева в Донбассе, так называемой «операции объединенных сил», вчера снайпер ополченцев точным выстрелом ликвидировал украинского оккупанта.

Ранее мы сообщали, что разведка Донецкой Народной Республики располагает данными о рассредоточении вдоль фронта от Мариуполя до Волновахи украинских танковых подразделений — первого эшелона наступательной группировки ВСУ.