Главную ёлку ЛНР откроют 21 декабря в Луганске

14 Дек. 18:48 2018-12-14T18:48:18+03:00

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До Нового Года осталось чуть больше двух недель, и подготовка к главному празднику зимы идёт полным ходом, а отправной точкой многодневного праздника станет открытие главной новогодней ёлки Луганской Народной Республики.

— Администрация Луганска приглашает горожан и гостей столицы посетить торжественное открытие главной новогодней елки Республики, которое состоится 21 декабря в 16:00 на площади перед Луганским академическим русским драматическим театром имени Павла Луспекаева, — сообщили в пресс-службе городской администрации Луганска.

Жителей ждёт большая праздничная программа: выступление творческих коллективов, новогодняя ярмарка и поздравления от представителей республиканских и городских властей.

В 17:00 начнётся праздничный салют.

Напомним, что главной ёлки ДНР запланировано на 17:00 21 декабря на площади Ленина.