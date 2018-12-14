Главную ёлку ЛНР откроют 21 декабря в Луганске
До Нового Года осталось чуть больше двух недель, и подготовка к главному празднику зимы идёт полным ходом, а отправной точкой многодневного праздника станет открытие главной новогодней ёлки Луганской Народной Республики.
— Администрация Луганска приглашает горожан и гостей столицы посетить торжественное открытие главной новогодней елки Республики, которое состоится 21 декабря в 16:00 на площади перед Луганским академическим русским драматическим театром имени Павла Луспекаева, — сообщили в пресс-службе городской администрации Луганска.
Жителей ждёт большая праздничная программа: выступление творческих коллективов, новогодняя ярмарка и поздравления от представителей республиканских и городских властей.
В 17:00 начнётся праздничный салют.
Напомним, что главной ёлки ДНР запланировано на 17:00 21 декабря на площади Ленина.