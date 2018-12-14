Наталья Волкова подозревает сотрудников кафе "Сепар" в причастности к теракту

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-14T17:46:32+03:00

Девушка находилась рядом с Главой ДНР Александром Захарченко во время взрыва и чудом выжила

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Жительница Донецка и глава организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова была среди тех, кто находился рядом с главой ДНР Александром Захарченко во время покушения на его жизнь. Она рассказала «Царьграду», как все происходило и кто может быть замешан в этом преступлении.

Волкова призналась, что плохо помнит детали. После взрыва в кафе «Сепар» у нее долго была амнезия. Ход событий пришлось восстанавливать по видеозаписям.

- Мы вышли из машины, подошли с охраной ко входу. Взрыв. После этого я потом еще две недели ничего не помнила, — рассказала Волкова.

По ее словам, все произошло очень быстро. Как будто штору задернули — и темнота, описывает Наталья свои ощущения. В результате взрыва она получила черепно-мозговую травму, контузию, трещину в лобной части, сильные ожоги рук и предплечий, очень пострадали шея и лицо.

- В «Сепаре» было установлено специальное взрывное устройство, которое среагировало именно на его (Захарченко) лицо… Перед ним зашел охранник, который осмотрел сам «Сепар». И именно когда заходил он (Захарченко), устройство сработало очень точечно, — отмечает Волкова.

При этом само кафе было исключительно «для своих». Оно принадлежало другу Захарченко и депутату первого созыва Народного совета Александру Костенко.

- На мой взгляд, однозначно там замешаны сотрудники этого заведения. Просто так встать на стремянку, заложить бомбу и уйти не получилось бы. Однозначно кто-то должен был туда пустить тех, кто закладывал взрывчатку, — уверена Волкова.

Она рассказывает, что после покушения, всех сотрудников «Сепара», работавших с самого открытия кафе, вплоть до тех, кто его строил и оборудовал внутри, сразу задержали на 30 суток. Допросили и проверили каждого человека. Другой информации пока не разглашают.