За минувшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим прекращения огня

14 Дек. 17:09 2018-12-14T17:09:10+03:00

В результате обстрелов пострадал один дом

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Украинские силовики продолжают вести постоянные обстрелы по территории Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю они сто сорок раз нарушили режим прекращения огня.

— По двадцати двум населенным пунктам Республики противник выпустил семьдесят мин калибром 120 и 82 миллиметров, — подвёл итоги недели заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин

Из семидесяти мин тридцать девять были калибром 120 миллиметров. Кроме того, украинские силовики использовали для обстрелов территории ДНР БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вооружённой агрессии украинской армии, по информации Эдуарда Басурина, был повреждён жилой дом в посёлке Набережное.

Напомним, что за минувшие сутки в результате обстрела Донецка получил ранение мирный житель посёлка шахты «Трудовская» (подробнее). Кроме того, в результате миномётного обстрела со стороны украинской армии сгорел единственный магазин в селе Коминтерново на юге Республики (подробнее).