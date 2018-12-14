Глава ДНР поблагодарил героев-чернобыльцев за их подвиг и пообещал максимальную социальную защиту

14 Дек. 16:15 2018-12-14T16:15:04+03:00

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Сегодня, 14 декабря, отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В связи с этим Глава Донецкой Народной Республики обратился к героям, чтобы поблагодарить их за подвиг и за смелость:

— Катастрофа на Чернобыльской АЭС – страшное событие, которое отразилось на всех, кто жил в те годы. И его отголоски еще долго будут звучать на нашей земле.

По Донбассу Чернобыль ударил особенно сильно. Тысячи наших земляков добровольцами поехали ликвидировать последствия аварии. Поехали не за деньгами, не за славой, понимая, что это опасно. Поехали – потому что так было нужно. Так велел долг.

Кроме шахтеров из Донбасса в Чернобыль для ликвидации последствий аварии отправились военные, инженеры, даже музыканты и театральные коллективы. Все – добровольцы.

Это отличительная черта донбасского характера – верность долгу и стремление доводить любое дело до конца. Если принял решение, если считаешь, что так нужно – не отступишь никогда.

В Донецкой Народной Республике помнят подвиг героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС и ценят его. Да, сейчас сложно. Но государство делает все возможное, чтобы герои-ликвидаторы, герои-чернобыльцы были обеспечены максимальной социальной защитой.

Вы – действительно герои и ваш подвиг останется в веках, — сказал Денис Пушилин.

Отметим, что ранее сегодня, 14 декабря, Глава Луганской Народной Республики также обратился к героям-ликвидаторам и поклонился им за совершённый подвиг (подробнее).

Напомним, что чернобыльская катастрофа случилась 26 апреля 1986 года во время проведения испытаний на четвёртом реакторе АЭС. Последствия этой трагедии до сих пор сказываются на здоровье жителей Украины, России и Белоруссии, а также ряда других стран мира.