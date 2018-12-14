2018-12-14T15:32:46+03:00
Происшествия

Макеевчанин зарезал собственную мать

Поводом для расправы стал отказ дать деньги на спиртное
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сотрудники уголовного розыска Горняцкого РО Макеевского ГУ по «горячим следам» задержали 32-летнего горожанина по подозрению в убийстве своей матери.

В дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир обнаружен труп 57-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что смертельные травмы потерпевшая получила от своего 32-летнего сына.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что сначала ударил родительницу кулаком в лицо, а когда та упала, нанес несколько ударов кухонным ножом в область груди. В результате полученных тяжелых ранений пенсионерка скончалась на месте. Поводом для жестокой расправы над матерью послужил отказ дать горе-сыну денег на спиртные напитки.

Прокуратурой Горняцкого района г. Макеевки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.106 УК ДНР (убийство).

- За убийство матери злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы, - сообщила старший следователь Горняцкого РО Макеевского ГУ Анна Федус. - Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.

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