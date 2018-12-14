Новый год 2019 в Донецке: во сколько обойдется вызов Деда Мороза и Снегурочки

14 Дек. 14:44 2018-12-14T14:44:32+03:00

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Развлекательная костюмированная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки в предновогодние дни остается одной из наиболее востребованных на рынке event-услуг в ДНР. Порадовать ребенка или поздравить коллег таким способом стараются многие, поэтому работы у аниматоров и актеров на праздники традиционно много. В преддверии Нового года Донецкое агентство новостей провело специальное исследование о том, во сколько обойдется дончанам приглашение на дом или корпоративную вечеринку актеров, играющих сказочных персонажей.

Стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки зависит от дня недели, объема затраченного времени и сложности программы. Цены в этой связи варьируются от 800 до 4000 рублей. Можно выбрать как экспресс-программу на 15-20 минут, так и полноценную — на 30-40 минут.

К примеру, минимальная стоимость заказа на 29 декабря – 800 рублей. Это наиболее бюджетный вариант. В зависимости от категории предложения и запросов event-агентств цены в этот день варьируются от 800 до 1500 рублей. Как сообщили в ряде столичных организаций, стоимость данной услуги будет расти вплоть до новогодней ночи. Так, 30 декабря услуга подорожает на 500 рублей.

Непосредственно 31 декабря предлагаются следующие расценки: до полудня программа обойдется в 2000 рублей, с 13:00 до 16:00 – 2500, с 17:00 до полуночи цены колеблются от 3000 до 4000 рублей. Цены на вызов Деда Мороза на корпоративный праздник в Донецке начинаются от 2000 рублей.

Добавим, что организаторы при этом предлагают клиентам индивидуальную развлекательную программу. В нее могут входить игры со снежками, елочками, музыкальное сопровождение, генератор мыльных пузырей, хоровод и прочее. Важно отметить, что транспортные расходы аниматоров стоит оговорить заблаговременно. Также можно заранее передать им подготовленные подарки.