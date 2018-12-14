Денис Пушилин открыл международный форум добровольцев в прифронтовой Горловке

14 Дек. 15:29 2018-12-14T15:29:16+03:00

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Сегодня, 14 декабря, в прифронтовой Горловке состоялся международный форум добровольце, который собрал студентов из высших учебных заведений ДНР и России. Кроме того, его посетил лично Глава Республики Денис Пушилин, который обратился к молодёжи с приветственным словом:

— В 2014 году все мы были добровольцами, которые по зову сердца выступили против переворота в Киеве. Кто-то выступил с оружием в руках, кто-то на добровольных началах выстраивал государственные механизмы, помогал гуманитарной помощью. Я рад, что в Республике организовывают подобные форумы, нам действительно есть, что рассказать, есть большой и уникальный опыт, которым мы готовы делиться, — сказал Денис Пушилин.

Участие в форуме принимают студенты 15 университетов Республики из семи городов ДНР, представители благотворительных фондов и общественных организаций, гости из Московской и Смоленской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

— Отрадно, что молодёжь Республики активно вливается в добровольческое движение и искренне желает помочь всем тем, кто в этом нуждается, а ветераны делятся своим опытом оказания помощи людям. Доброволец – это тот, кто не пройдёт мимо чужой беды. И это движение стояло у самых истоков нашего государства, — подчеркнул Глава Республики.

Работа международного форума добровольцев продлиться два дня. Сегодня она проходит в четырех образовательных секциях, на шести площадках, в рамках которых организованы панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы, а в конце дня будет проведена презентация волонтёрских проектов.

ФОТО: Иван Приходько

Кроме того, к собравшимся с приветственным словом обратился и мэр Горловки Иван Приходько, который подчеркнул всю важность и необходимость добровольческого движения в Республике:

— Вы всегда впереди, и вам, безусловно, тяжело. Эти четыре с половиной года показали, что без вас, наверное, мы бы не справились, потому что вы всегда там, где тяжелее всего и опаснее всего, — сказал Иван Приходько.