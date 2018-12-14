Минские загнали ситуацию в тупик

14 Дек. 13:57 2018-12-14T13:57:49+03:00

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Донецкий журналист и блогер Марина Харькова рассказала ИА "Новороссия", какова сейчас обстановка на фронте и насколько вероятно наступление ВСУ в ближайшее время.

- Сейчас накал обстановки, по сравнению с ситуацией конца ноября-начала декабря, несколько снизился. Причины непонятны, возможно, связаны с ухудшением погоды – в слякоть и мороз воевать сложно. Дойти до позиций, увязая в грязи, согреться, возможности человеческого организма не безграничны, - рассказала она. - Однако обстрелы не прекратились, сейчас ВСУ ведут их, в основном, из минометов, гранатометов, стрелкового оружия. В эту неделю на донецком фронте самыми горячими участками оставались Зайцево и Доломитный возле Горловки, Докучаевск на южном фланге Донецка, Петровский район Донецка и позиции возле Коминтерново-Саханки на юге ДНР. В ЛНР под обстрелами были поселки Калиново, Донецкий, Желобок, позиции на светлодарской дуге.

Что касается заявлений пресс-служб с конкретными сроками и датами и последующими рапортами, что именно эта информация срывала наступления ВСУ, то это мы слышали неоднократно. Возможно, это какое-то ноу-хау гибридной войны – оглашать планы противника, после чего он или сдается, или резко меняет планы. В целом, если ориентироваться на сообщения от местных жителей оккупированных украинскими войсками территорий, то резкий наплыв вояк и техники наблюдается в эти дни в Волновахском районе. В окрестностях Волновахи концентрируются техника ВСУ, танки прячутся в капонирах, которые вырыты в полях. О крупных войсковых передвижениях ВСУ мало известно, возможно, они это делают скрытно, пользуясь режимом военного положения. Из открытых источников известно, что все подразделения МВД Украины внезапно переведены на усиленный вариант несения службы, для координации действий созданы оперативные штабы, и они будут работать в круглосуточном режиме, осуществляя обмен информацией и координацию с Генеральным штабом ВСУ, Службой безопасности, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки и Госспецсвязи. Однако все это тоже косвенные признаки, по которым нельзя судить о начале наступления в конкретные сроки.

С нашей стороны также предпринимаются превентивные меры с задействованием мобилизационного ресурса республиканских силовых структур, проведением ряда учений, продлением усиленного режима службы, иные меры непубличного характера. Однако пока, на сегодня, ситуация застыла в мертвой точке.

Так же Марина Харькова рассказала о настроении фронтовиков.

- Наши ребята за эти годы всего насмотрелись, наслушались и мандража не испытывают, - признала она. - Они честно тянут на себе пятый год тяжелую и смертельно опасную лямку войны, тяжелого труда и испытаний. «Должна быть развязка. Никакие минские сговоры противоречий не разрешат, они только загнали ситуацию в тупик и усугубили ее», – считают одни. «Скорей бы началось, кое-кому пора за все ответить», – ожидают другие. «Будут бои, вернусь в строй», – готовятся третьи. Мое личное мнение не изменилось. Наши солдаты вымотаны, ротаций нет: переброска с одного участка фронта на другой – это не ротация, а издевательство. Полноценного отдыха нет. Между прочим, даже во время Великой Отечественной части отсылали на переформирование, отдых, выводили в тыл, на их место приходили свежие части, раненых отвозили в санатории по всей стране, где бесплатно и ответственно лечили их. А не собирали пожертвования на лекарства, протезы и отправку на лечение силами волонтеров. Где, спрашивается, государственная программа по реабилитации наших раненых, искалеченных, пострадавших? Где полноценная соцзащита членов семей погибших? Где закон о статусе участника боевых действий и ополчении? У нас пять лет идет война, и никто не хочет взять на себя ответственность за решение этих назревших, значимых и масштабных проблем. То, что тыл делает для фронта – это капля в море.

Годы недомира не сплотили, а разобщили власть и население. Все это сильно тревожит и вызывает возмущение. Пока единственный повод для гордости – это и есть наши фронтовики, настоящие люди и герои. Попав под удар, большинство из них погибнет сразу же, не дождавшись ни помощи, ни подкрепления. Стоящие на первой линии – это смертники. Кто этого не понимает или отмахивается от подобных мыслей, не имеет ни ума, ни совести, ни чести.