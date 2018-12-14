2018-12-14T13:00:39+03:00
Общество

В Донецке арестовали Михаила Халина – бывшего и.о. замминистра доходов и сборов ДНР

Его арестовали в рамках расследования дела по захвату собственности в агропромышленном комплексе Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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Михаил Халин – бывший исполняющий обязанности замминистра доходов и сборов Республики – был арестован в Донецке в рамках расследования дела по захвату собственности в агропромышленном комплексе ДНР. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

— К уголовной ответственности привлекается и.о. первого заместителя министра доходов и сборов ДНР Михаил Халин, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Халину предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 338 УК ДНР, — сообщили ДАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что при осуществлении процедуры признания бесхозяйным имущества ООО «Колос Д» и передачи его в собственность ГП «Заря Агро» чиновники Министерства доходов и сборов лишили «Колос Д» имущества на сумму почти 500 млн рублей.

Халину предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Напомним, что Генеральная прокуратура ДНР завела уголовные дела на сотрудников министерства доходов и сборов по факту превышения должностных полномочий (подробнее).

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