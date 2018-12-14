Леонид Пасечник поклонился всем ликвидаторам аварии на ЧАСЭ и поблагодарил их за подвиг

14 Дек. 12:09 2018-12-14T12:09:51+03:00

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Сегодня, 14 декабря, в Луганской Народной Республике отмечают День чествования ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава Республики Леонид Пасечник обратился к ликвидаторам со словами благодарности и низким поклоном.

— Уважаемые участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции!

С момента крупнейшей за всю историю человечества техногенной катастрофы прошло 32 года, но ее последствия мир ощущает по сей день. Сплотившись, жертвуя жизнью, ликвидаторам удалось затушить огонь в реакторе и не допустить еще более страшного исхода событий.

На ликвидацию аварии в один ряд встали 650 тысяч человек со всего Советского Союза. Русские, украинцы, белорусы… Среди них – 13 тысяч жителей Луганщины.

Низкий поклон всем, кто участвовал в страшном бою с радиационным излучением! Во избежание повторения катастрофы память о великом подвиге ликвидаторов не должна угаснуть никогда, — обратился к ликвидаторам Леонид Пасечник.

Напомним, что авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года, когда во время ночных испытаний взорвался четвёртый реактор станции. Радиационное облако накрыло Украину, Россию, Белоруссию, задело Францию, США, Японию и многие другие страны мира.

Последствия этой аварии до сих пор сказываются на здоровье людей, а в 30-киллометровой зоне вокруг города Припять жить невозможно. Сам город пуст и посещают его только мародёры и туристы-экстремалы.