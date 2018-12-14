2018-12-14T11:35:33+03:00
Политика

Заведено уголовное дело на сотрудников миндоходов ДНР

Они организовали пять незаконных аукционных торгов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело на должностных лиц министерства доходов и сборов Республики за незаконные аукционные торги по продаже железнодорожных вагонов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

- Следственным управлением Генпрокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в порядке надзора за исполнением законодательства, по факту злоупотребления должностными лицами Миндоходов ДНР должностными полномочиями при организации и проведении пяти аукционных торгов по продаже железнодорожных вагонов одному из частных предприятий Республики, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 334 УК ДНР, – отметили в Генпрокуратуре.

Как добавили в пресс-службе, установлено, что должностные лица министерства доходов и сборов ДНР использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы и нарушили законодательство Республики. Сотрудники Миндоходов организовали пять незаконных аукционных торгов с продажей железнодорожных вагонов, принадлежавших ранее украинским предприятиям. Хотя эти вагоны должны были перейти в госсобственность Республики.

Отмечается, что на этих торгах вагоны были проданы частному предприятию на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей. Эти средства не поступили в государственную казну, «что повлекло тяжкие последствия и существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства».

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