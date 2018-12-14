2018-12-14T11:02:04+03:00
Политика

Интенсивность обстрелов в ДНР резко выросла за минувшие сутки

По территории Республики более 500 боеприпасов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают наращивать интенсивность обстрелов на всех направлениях. За прошедшие сутки количество используемых боеприпасов выросло почти в два с половиной раза, при этом было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Зайцево, Доломитное, Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Ленинское, Саханка, Коминтерново, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По территории ДНР было выпущено 504 единицы различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, БМП и БТР, АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, в результате ночного обстрела ВСУ в селе Коминтерново сгорел единственный магазин (подробнее), а во время вчерашнего обстрела Донецка был ранен мирный житель посёлка шахты «Трудовская» (подробнее).

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