2018-12-14T10:21:43+03:00
Политика

ВСУ очередным обстрелом уничтожили единственный магазин в селе Коминтерново

Массированный обстрел вёлся этой ночью
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта news-front.infoФОТО: архив сайта news-front.info
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Новоазовский район Республики с ночи находится под постоянными обстрелами Вооружённых сил Украины. Под огонь попали Ленинское и Саханка. На данный момент обстановка продолжает оставаться напряжённой.

— Сегодня ночью ВСУ вели массированный обстрел Новоазовского района. В результате этого в Коминтерново сгорел единственный магазин. На данный момент обстановка напряженная, украинские силовики ведут обстрел, но к нам пока прилетов не было, — сообщили Донецкому Агентству Новостей в пресс-службе районной администрации.

Ночные обстрелы Саханки (с 00:10 до 00:40) и Ленинского (с 00:25 до 00:55) велись с применением миномётов, АГС, БМП, РПГ, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

По Саханке украинские силовики выпустили 5 мин калибром 120 миллиметров, 10 мин калибром 82 миллиметра, 5 гранат РПГ, 58 гранат АГС, а также было произведено 30 выстрелов из БМП-1.

По Ленинскому ВСУ выпустили 5 мин калибром 120 миллиметров и 29 гранат АГС.

Напомним, что сегодня, 14 декабря, ожидается атака ВСУ именно на Южном направлении, о чём 10 декабря рассказал заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин (подробнее). Также напомни, что в результате вчерашнего обстрела Донецка был ранен мирный житель (подробнее).

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