2018-12-14T10:02:43+03:00
Политика

В прифронтовом районе Донецка обстрелом ВСУ ранен мужчина

Произошло это во время выдачи гуманитарной помощи в Петровском районе столицы
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта newizv.ruФОТО: архив сайта newizv.ru
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Вчера, 13 декабря, Вооружённые силы Украины открыли огонь по Донецку. Под обстрел попал посёлок шахты Трудовская в Петровском районе столицы. В результате был ранен один мирный житель.

— Вчера в Доме культуры в поселке шахты «Трудовская» во время выдачи гуманитарной помощи ранен местный житель, — сообщил Донецкому Агентству Новостей глава районной администрации Максим Жуковский.

Мужчина получил лёгкое ранение и от госпитализации отказался. На данный момент на место происшествия выехали сотрудники Представителя ДНР в СЦКК и в переговорном процессе для уточнения обстоятельств ранения и анкетных данных раненного.

Напомним, что сводки «перемирия» за 13 декабря оставляют желать лучшего. За прошедшие сутки позиции НМ ЛНР четыре раза подверглись обстрелам ВСУ, а в оборонном ведомстве Республики отметили, что после введения военного положения обстрелы стали чаще и жёстче (подробнее).

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