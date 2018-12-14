2018-12-14T09:33:06+03:00
Здоровье

Более семи тысяч человек в ДНР заболели за неделю ОРВИ

Преимущественно это дети в возрасте от 5 до 14 лет
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 7 по 13 декабря в Донецкой Народной Республике более семи тысяч человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Преимущественно это дети в возрасте от 5 до 14 лет.

— По данным еженедельного эпидмониторинга заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, за прошедшую неделю было зарегистрировано 7706 случаев респираторных инфекций, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

Отмечается, что активации вируса гриппа в ДНР пока не зарегистрировано.

При этом прививки от гриппа к этому времени прошли 99 460 человек из групп повышенного риска заболеваемости.

Корью заболел всего один человек в столице Республики – городе Донецке. Сейчас приняты все необходимые действия для того, чтобы локализовать и ликвидировать очаг инфекции.

Напомним, что изначально планировалось вакцинировать около 100 тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном