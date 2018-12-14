Более семи тысяч человек в ДНР заболели за неделю ОРВИ
С 7 по 13 декабря в Донецкой Народной Республике более семи тысяч человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Преимущественно это дети в возрасте от 5 до 14 лет.
— По данным еженедельного эпидмониторинга заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, за прошедшую неделю было зарегистрировано 7706 случаев респираторных инфекций, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.
Отмечается, что активации вируса гриппа в ДНР пока не зарегистрировано.
При этом прививки от гриппа к этому времени прошли 99 460 человек из групп повышенного риска заболеваемости.
Корью заболел всего один человек в столице Республики – городе Донецке. Сейчас приняты все необходимые действия для того, чтобы локализовать и ликвидировать очаг инфекции.
Напомним, что изначально планировалось вакцинировать около 100 тысяч человек.