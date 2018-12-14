2018-12-14T08:33:04+03:00
Политика

Сводка "перемирия" за 13 декабря

После введения военного положения, обстрелы участились и стали жёстче
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Так выглядят результаты "перемирия" на Трудовских.Так выглядят результаты "перемирия" на Трудовских.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое и Веселогоровка. Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. Бои средней интенсивности идут на основных «горячих» направлениях в ДНР, на Светлодарской Дуге и в районе трассы «Бахмутка» в ЛНР.

Защитники Донбасса также продолжают подготовку к планируемому Киевом военному наступлению.

13 декабря представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе сообщает, что зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению МарьинкаДонецк (пос. шахты «Трудовская») между 10.00 и 10.30. «Произведено 10 выстрелов из БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении».

Кроме того, на официальной странице десантно-штурмовых бригад ВСУ в Facebook сообщается о потери украинскими войсками двух боевиков, которые были направлены в зону боевых действий. Отмечается, что один из них умер в результате сердечного приступа.

- 13 декабря 2018 года, во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВС Украины потеряла двух побратимов. Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй — в результате сердечного приступа, — уточняют в командовании ВСУ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном