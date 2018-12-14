2018-12-14T08:33:04+03:00
Политика

Сводка "перемирия" за 13 декабря

После введения военного положения, обстрелы участились и стали жёстче
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Так выглядят результаты "перемирия" на Трудовских.Так выглядят результаты "перемирия" на Трудовских.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое и Веселогоровка. Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. Бои средней интенсивности идут на основных «горячих» направлениях в ДНР, на Светлодарской Дуге и в районе трассы «Бахмутка» в ЛНР.

Защитники Донбасса также продолжают подготовку к планируемому Киевом военному наступлению.

13 декабря представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе сообщает, что зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению МарьинкаДонецк (пос. шахты «Трудовская») между 10.00 и 10.30. «Произведено 10 выстрелов из БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении».

Кроме того, на официальной странице десантно-штурмовых бригад ВСУ в Facebook сообщается о потери украинскими войсками двух боевиков, которые были направлены в зону боевых действий. Отмечается, что один из них умер в результате сердечного приступа.

- 13 декабря 2018 года, во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВС Украины потеряла двух побратимов. Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй — в результате сердечного приступа, — уточняют в командовании ВСУ.

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