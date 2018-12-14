2018-12-14T08:16:00+03:00
Политика

В Гольмовском открыли мемориальную доску бойцу "Беркута", защищавшему ДНР

Алексей Беляев погиб при минометном обстреле
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Алексей Беляев был выпускником школы № 77поселка Гольмовский. Фото: скрин видеоАлексей Беляев был выпускником школы № 77поселка Гольмовский. Фото: скрин видео
Изменить размер текста:

Имя погибшего при защите Республики бойца отряда мобильного особого назначения «Беркут» увековечено на здании школы в прифронтовом горловском поселке Гольмовский. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- В общеобразовательной школе № 77, расположенной в поселке Гольмовский, состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в честь выпускника школы Алексея Беляева, героически погибшего, защищая граждан Донецкой Народной Республики от военной агрессии ВСУ, — отметили в МВД.

Старший лейтенант Беляев заступил на службу 6 февраля 2017 года. В его задачи, как инспектора взвода спецназначения ОМОН «Беркут», входило недопущение проникновение в ДНР диверсионно-разведывательных групп противника. Погиб при минометном обстреле.

Беляев был награжден Георгиевским крестом IV степени, медалью «За боевые заслуги», удостоен других ведомственных наград

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Интенсивность обстрелов в ДНР резко выросла за минувшие сутки
ВСУ очередным обстрелом уничтожили единственный магазин в селе Коминтерново
В прифронтовом районе Донецка обстрелом ВСУ ранен мужчина
Более семи тысяч человек в ДНР заболели за неделю ОРВИ
Сводка "перемирия" за 13 декабря
Генерал-атошник, чудом вырвавшийся из Иловайского котла, теперь воюет с памятниками
Как подорожание топлива в ДНР скажется на тарифах перевозчиков
В прифронтовом Петровском районе Донецка запустили в работу газопровод
Редкий экспонат "Соляная книга" подарен Краеведческому музею Донецка
Небоевые потери ВСУ: Пьянство привело к гибели бойца, еще трое дезертировали
Правительство ДНР повысило стипендии на 20 процентов
ВСУ готовятся спровоцировать начало полномасштабных боев в Донбассе
В Донецке полицейские задержали мужчину, избившего свою мать
Бензин и дизельное топливо в Республике немного подорожали, зато газ стал дешевле
ДНР передала Киеву 13 осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине
Что покажет драмтеатр Луганска в декабре 2018: расписание спектаклей
В ДНР создали карту гибели и ранений мирных жителей в результате конфликта в Донбассе
Почта ЛНР выпустила новогоднюю марку
В Донецке состоятся соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
Погода в Донецке: синоптики обещают пасмурный день, туман, гололед
ВСУ обстреляли н.п. Набережное на юге ДНР. Есть повреждения
ДНР направила в ОБСЕ ноту касательно готовящегося наступления ВСУ