В Гольмовском открыли мемориальную доску бойцу "Беркута", защищавшему ДНР

14 Дек. 08:16 2018-12-14T08:16:00+03:00

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Имя погибшего при защите Республики бойца отряда мобильного особого назначения «Беркут» увековечено на здании школы в прифронтовом горловском поселке Гольмовский. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- В общеобразовательной школе № 77, расположенной в поселке Гольмовский, состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в честь выпускника школы Алексея Беляева, героически погибшего, защищая граждан Донецкой Народной Республики от военной агрессии ВСУ, — отметили в МВД.

Старший лейтенант Беляев заступил на службу 6 февраля 2017 года. В его задачи, как инспектора взвода спецназначения ОМОН «Беркут», входило недопущение проникновение в ДНР диверсионно-разведывательных групп противника. Погиб при минометном обстреле.

Беляев был награжден Георгиевским крестом IV степени, медалью «За боевые заслуги», удостоен других ведомственных наград