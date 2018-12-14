2018-12-14T07:10:45+03:00
Политика

Генерал-атошник, чудом вырвавшийся из Иловайского котла, теперь воюет с памятниками

Украинского боевика не устроил памятник Суворову в Киеве
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Раз ничего не получилось в Донбассе, нужно хоть памятнику отомстить. Фото: aif.uaРаз ничего не получилось в Донбассе, нужно хоть памятнику отомстить. Фото: aif.ua
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Стало известно о принятии решения демонтировать памятник русскому полководцу Александру Суворову, установленному перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. До 1992 года на месте лицея находилось суворовское училище, о чем напоминает монумент полководца.

Информацию о демонтаже озвучил в своем аккаунте в Twitter вице-премьер Украины Кириленко.

- Консультативный совет при Департаменте охраны культнаследия КГГА сегодня поддержал обращение лицея имени Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют, — пишет Кириленко.

Гордийчук, получивший первичное военное образование в Советском Союзе, был «удостоен» звания Героя Украины за свое участие в боевых действиях против жителей Донбасса. После неудачной попытки захватить Саур-Могилу, а затем, прорываясь из Иловайского котла, Гордийчук получил ранение. Указом президента Украины от 23.08.2014 г. он получил звание Героя Украины. Впоследствии получил должность начальника Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

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