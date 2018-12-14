Как подорожание топлива в ДНР скажется на тарифах перевозчиков

СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-14T07:04:22+03:00

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Ситуацию с топливом прокомментировал министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов и управляющий Первого Республиканского Такси Роман Подкорытов.

- Учитывая тенденцию увеличения цены на топливо на мировом рынке, в ДНР произошёл незначительный рост стоимости: бензина — на 2 %, дизельного топлива — на 4 %, но дополнительно к этому происходит снижение цены на газ на 10 %. Учитывая снижение цены на топливо в ноябре и незначительный прирост в декабре, они практически в эквиваленте себя компенсируют, и на стоимости перевозок это никак не отразится - заявил Дмитрий Подлипанов.

Управляющий Первого Республиканского Такси Роман Подкорытов также отметил, что повышения стоимости услуг на перевозки в ДНР не будет.

- 80 % наших перевозчиков, с которыми мы сотрудничаем, используют газовое топливо. Есть тенденция снижения цены на газ, поэтому на наших тарифах это никак не скажется. А если тенденция понижения цены на газ будет продолжаться, то это отразится на наших тарифах - сказал Подкорытов.

Кроме того, управляющий Первого Республиканского Такси отметил, что снижение пошлины на топливо повлияло на тарифы на перевозки, они снизились.

- У нас снизился тариф на 1 рубль за километр, - рассказал он.