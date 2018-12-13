2018-12-13T19:47:44+03:00
Общество

В прифронтовом Петровском районе Донецка запустили в работу газопровод

Десятки семей, живущие вблизи линии фронта, уже этот Новый год смогут отметить в тепле и уюте
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Да будет газ! Фото: пресс-служба администрации города ДонецкаДа будет газ! Фото: пресс-служба администрации города Донецка
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Сегодня, 13 декабря, на территории потребительского кооператива «Глория Е.К.» состоялась церемония запуска газопровода.

- Первые 10 потребителей уже подключены к системе газоснабжения. Всего к газопроводу могут быть подключены 400 домов кооператива. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы как можно скорее все жители смогли пользоваться «голубым топливом», - сказал генеральный директор ГК «Донбассгаз» Андрей Иченко.

Кооператив являлся объектом незавершенного строительства, начатого еще в 2011 году. С началом боевых действий подрядчик не имел возможности окончить строительство. Часть построенного ранее газопровода, так и не запущенного в эксплуатацию, была обречена на естественное разрушение. Сегодня, спустя 7 лет, его строительство полностью завершено.

- Приятно видеть счастливые лица горожан, для которых этот газопровод является решением многих бытовых трудностей. Уже этот Новый год многие жители кооператива смогут отметить в тепле и уюте, - сказал и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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