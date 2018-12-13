Редкий экспонат "Соляная книга" подарен Краеведческому музею Донецка

СЕГОДНЯ 18:00 2018-12-13T18:00:06+03:00

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Донецкий республиканский краеведческий музей продолжает реализацию акции «Дни дарения», которая проходит в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, Года истории Донбасса и музейного проекта «Сохраним историю Донбасса вместе». На днях коллекция ДРКМ пополнилась новым ценным экспонатом: житель временно подконтрольного Украине города Артёмовска преподнёс музею необычный подарок, который фокусирует в себе несколько явлений, связанных с историей Донбасса и СССР в целом, – книгу, изготовленную из знаменитой артёмовской соли.

- Эта необычная книга (солёная на вкус и совершенно прозрачная), была изготовлена в 1969 году, когда нашему городу Донецку исполнилось 100 лет, о чём гласит рельефная надпись в нижней части обложки и на корешке: «Донецку 100». В центральной части обложки выделено слово «Ленин», а выше был размещён (ныне утрачен) головной барельефный профиль Ленина. Напомню, в 1970 году широко праздновалось 100-летие вождя мирового пролетариата. Данный соляной сувенир изготовили специально в связи с двумя памятными датами, – рассказала старший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина.

Она добавила, что не располагает сведениями о том, сколько было произведено таких книг. Однако можно смело утверждать, что речь идёт не о массовом выпуске – это филигранная ручная работа, подчеркнула Черепахина. «Соляная книга» – редкий экспонат, который займёт достойное место в будущей экспозиции истории города Донецка», добавила представитель ДРКМ.

Приглашаем жителей Донецкой Народной Республики и территории Донбасса, временно подконтрольной Украине, присоединиться к участию в акции «Дни дарения». Экспонаты принимаются по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а. Телефоны для справок: (062) 311-33-51, 311-48-63.