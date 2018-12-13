2018-12-13T16:23:24+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: Пьянство привело к гибели бойца, еще трое дезертировали

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пьянство, набирающее все большие масштабы среди военнослужащих ВСУ из-за переноса сроков ротации в зоне так называемой «операции объединенных сил», привело к гибели одного бойца, еще трое после употребления спиртного самовольно покинули место службы, прихватив оружие. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в оборонное ведомство Республики «продолжает поступать информация о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих ВСУ в зоне проведения «операции объединенных сил» в связи с переносами сроков плановой замены подразделений».

- В городской больнице города Счастье от интоксикации алкоголем 9 декабря скончался военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, – рассказал Осадчий.

- 11 декабря трое военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Троицкое после употребления спиртного с оружием самовольно покинули подразделение, – добавил начальник пресс-службы.

Он отметил, что «указанные факты тщательно скрываются командирами бригад».

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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