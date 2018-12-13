2018-12-13T15:52:44+03:00
Общество

Правительство ДНР повысило стипендии на 20 процентов

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Министров
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Стипендии студентам Донецкой Народной Республики повышены на 20 процентов. Это решение принято сегодня на заседании правительства ДНР.

- Правительством принято Постановление «Об утверждении Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции». Согласно Постановлению, стипендиальные выплаты обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных средств в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования будут повышены на 20 процентов, - сообщили в пресс-службе Совета Министров.

Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на студентов по состоянию на 1 ноября текущего года.

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