Правительство ДНР повысило стипендии на 20 процентов
Стипендии студентам Донецкой Народной Республики повышены на 20 процентов. Это решение принято сегодня на заседании правительства ДНР.
- Правительством принято Постановление «Об утверждении Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции». Согласно Постановлению, стипендиальные выплаты обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных средств в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования будут повышены на 20 процентов, - сообщили в пресс-службе Совета Министров.
Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на студентов по состоянию на 1 ноября текущего года.