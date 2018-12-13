2018-12-13T14:41:18+03:00
Политика

ВСУ готовятся спровоцировать начало полномасштабных боев в Донбассе

Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинские военнослужащие доставили на консервный завод в Мариуполе большое количество емкостей с химикатами. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- На территории консервного завода по улице Торговой в центре Мариуполя сосредоточено большое количество крупногабаритных емкостей с химическим отравляющим веществом, предположительно аммиаком. Свидетели утверждают, что емкости были привезены военными с территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, - сказал Безсонов.

По его словам, территорию предприятия охраняют вооруженные люди без опознавательных знаков. Не исключено, что запланирован подрыв данного хранилища, цель - спровоцировать начало полномасштабных боев в Донбассе.

- Мы надеемся, что обнародование такой информации остановит украинских террористов от готовящейся провокации на заводе. Однако данные емкости могут перекочевать в любое другое место на территории города, - отметил начальник пресс-службы Управления Народной милиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном