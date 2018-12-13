ВСУ готовятся спровоцировать начало полномасштабных боев в Донбассе

13 Дек. 14:41 2018-12-13T14:41:18+03:00

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Украинские военнослужащие доставили на консервный завод в Мариуполе большое количество емкостей с химикатами. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- На территории консервного завода по улице Торговой в центре Мариуполя сосредоточено большое количество крупногабаритных емкостей с химическим отравляющим веществом, предположительно аммиаком. Свидетели утверждают, что емкости были привезены военными с территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, - сказал Безсонов.

По его словам, территорию предприятия охраняют вооруженные люди без опознавательных знаков. Не исключено, что запланирован подрыв данного хранилища, цель - спровоцировать начало полномасштабных боев в Донбассе.

- Мы надеемся, что обнародование такой информации остановит украинских террористов от готовящейся провокации на заводе. Однако данные емкости могут перекочевать в любое другое место на территории города, - отметил начальник пресс-службы Управления Народной милиции.