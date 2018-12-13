2018-12-13T14:41:18+03:00
Политика

ВСУ готовятся спровоцировать начало полномасштабных боев в Донбассе

Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинские военнослужащие доставили на консервный завод в Мариуполе большое количество емкостей с химикатами. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- На территории консервного завода по улице Торговой в центре Мариуполя сосредоточено большое количество крупногабаритных емкостей с химическим отравляющим веществом, предположительно аммиаком. Свидетели утверждают, что емкости были привезены военными с территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, - сказал Безсонов.

По его словам, территорию предприятия охраняют вооруженные люди без опознавательных знаков. Не исключено, что запланирован подрыв данного хранилища, цель - спровоцировать начало полномасштабных боев в Донбассе.

- Мы надеемся, что обнародование такой информации остановит украинских террористов от готовящейся провокации на заводе. Однако данные емкости могут перекочевать в любое другое место на территории города, - отметил начальник пресс-службы Управления Народной милиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Редкий экспонат "Соляная книга" подарен Краеведческому музею Донецка
Небоевые потери ВСУ: Пьянство привело к гибели бойца, еще трое дезертировали
Правительство ДНР повысило стипендии на 20 процентов
В Донецке полицейские задержали мужчину, избившего свою мать
Бензин и дизельное топливо в Республике немного подорожали, зато газ стал дешевле
ДНР передала Киеву 13 осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине
Что покажет драмтеатр Луганска в декабре 2018: расписание спектаклей
В ДНР создали карту гибели и ранений мирных жителей в результате конфликта в Донбассе
Почта ЛНР выпустила новогоднюю марку
В Донецке состоятся соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
Погода в Донецке: синоптики обещают пасмурный день, туман, гололед
ВСУ обстреляли н.п. Набережное на юге ДНР. Есть повреждения
ДНР направила в ОБСЕ ноту касательно готовящегося наступления ВСУ