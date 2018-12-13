2018-12-13T13:18:34+03:00
Политика

Бензин и дизельное топливо в Республике немного подорожали, зато газ стал дешевле

Об этом заявил министр транспорта Донецкой Народной Республики Дмитрий Подлипанов
Никита МАКАРЕНКОВ
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Из-за ситуации на мировом топливном рынке цены на бензин и дизельное топливо немного вырастут.

- На сегодняшний день, учитывая тенденцию на мировом рынке, идет увеличение цены на топливо. Складывается весьма правильная ситуация, ведь незначительный рост цены, который наблюдается на сегодняшний день по Республике, составляет по ценам на бензин не более 2 процентов и не более 4 процентов на дизельное топливо. Но при этом происходит снижение цены на газ практически на 10 процентов, - заявил министр транспорта Донецкой Народной Республики Дмитрий Подлипанов.

На стоимость пассажирских перевозок рост цен на бензин и дизельное топливо никак не повлияет.

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