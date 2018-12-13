2018-12-13T12:04:01+03:00
Общество

ДНР передала Киеву 13 осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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13 декабря состоялась передача 13 лиц, осужденных до начала конфликта, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины, а также материалов уголовных дел.

- Передача была осуществлена Государственной службой исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики при участии Уполномоченного по правам человека в Республике и при содействии Совместного центра по контролю и координации во исполнение Указа Главы Республики от 2015 года «О передаче осужденных, находящихся в учреждениях, исполняющих наказания ДНР и уголовных материалов, находящихся в судах и следственных органах Республики, на территорию Украины», - рассказали в аппарате омбудсмена.

Как сообщила Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, всего с 2016 года в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли Украине были переданы 199 осужденных. Очередная передача узников состоялась без происшествий.

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