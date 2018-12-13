В ДНР создали карту гибели и ранений мирных жителей в результате конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-13T08:18:22+03:00

Данные приведены о пострадавших по обе стороны фронта с 16 августа 2017 по 15 августа 2018 годов

Это проект общественной организацией «Справедливая защита» и Специальной комиссией по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе

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Карта гибели и ранения мирных жителей в ходе вооруженного конфликта в Донбассе была создана в ДНР. Ее презентовали в пресс-центре Донецкого агентства новостей.

Проект разработан общественной организацией «Справедливая защита» и Специальной комиссией по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе. Данные приведены о пострадавших по обе стороны фронта за период с 16 августа 2017 по 15 августа 2018 годов.

- При составлении карты мы использовали материалы, полученные самостоятельно. Все факты проверялись в различных источниках – отчетах ООН, ОБСЕ и, собственно, они основывались именно на них. Поэтому статистика получилась достаточно нейтральная и всеобъемлющая, - сказал представитель «Справедливой защиты» Иван Копыл.

При составлении учитывались сведения о пострадавших в результате непосредственно ведения боевых действий, пострадавших от детонации мин, а также неосторожного обращения со взрывоопасными предметами. Кроме того, на карте отмечены места наибольшего скопления ВОП – «горячие» точки конфликта и наиболее обстреливаемые города и села.