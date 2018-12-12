ВСУ обстреляли н.п. Набережное на юге ДНР. Есть повреждения

СЕГОДНЯ 19:41 2018-12-12T19:41:37+03:00

Осколки боеприпасов повредили крышу и окна жилого дома, а также посекли гражданский автомобиль

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Сегодня вечером, 12 декабря, около семи часов Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Набережное, которое расположено на юге Донецкой Народной Республики. Зафиксированы повреждения

— В результате обстрела повреждения кровли и остекления получил жилой дом по адресу: улица Молодёжная, 33, — сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Обстрел вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Чермалык с применением миномётов 82 миллиметра. В частности, по селу Набережное было выпущено 4 мины.

Кроме дома повреждения получил гражданский автомобиль. ВАЗ 2101 стоял возле дома и его посекло осколками снарядов.

Напомним, сегодня днём, 12 декабря, около половины третьего украинские силовики из миномётов калибром 120 миллиметров обстреляли село Саханка, которое также находится на юге Республики.