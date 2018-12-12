ВСУ обстреляли н.п. Набережное на юге ДНР. Есть повреждения
Сегодня вечером, 12 декабря, около семи часов Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Набережное, которое расположено на юге Донецкой Народной Республики. Зафиксированы повреждения
— В результате обстрела повреждения кровли и остекления получил жилой дом по адресу: улица Молодёжная, 33, — сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Обстрел вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Чермалык с применением миномётов 82 миллиметра. В частности, по селу Набережное было выпущено 4 мины.
Кроме дома повреждения получил гражданский автомобиль. ВАЗ 2101 стоял возле дома и его посекло осколками снарядов.
Напомним, сегодня днём, 12 декабря, около половины третьего украинские силовики из миномётов калибром 120 миллиметров обстреляли село Саханка, которое также находится на юге Республики.