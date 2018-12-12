ДНР направила в ОБСЕ ноту касательно готовящегося наступления ВСУ
Вооружённые силы Украины активно готовятся к предстоящему наступлению, а Донецкая Народная Республика не оставляет попыток обратить на это внимание мирового сообщества.
— На сообщение Главы ДНР Дениса Пушилина мы подготовили и направили соответствующую ноту, где изложили все известные нам факты, которые предоставила наша разведка, — рассказала сегодня, 12 декабря, полпред ДНР в Минске Наталья Никонорова.
Нота была направлена на имя Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и координатора Контактной группы в Минске Мартина Сайдика.
Напомним, что 10 декабря, заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин рассказал о готовящемся 14 декабря наступлении украинской армии на ДНР (подробнее). Между тем, Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул: обострение в Донбассе необходимо Киеву, чтобы перенести выборы Президента (подробнее).