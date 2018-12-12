2018-12-12T19:10:31+03:00
Политика

ДНР направила в ОБСЕ ноту касательно готовящегося наступления ВСУ

Об этом сегодня рассказала глава полпред Республики в Минске Наталья Никанорова
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вооружённые силы Украины активно готовятся к предстоящему наступлению, а Донецкая Народная Республика не оставляет попыток обратить на это внимание мирового сообщества.

— На сообщение Главы ДНР Дениса Пушилина мы подготовили и направили соответствующую ноту, где изложили все известные нам факты, которые предоставила наша разведка, — рассказала сегодня, 12 декабря, полпред ДНР в Минске Наталья Никонорова.

Нота была направлена на имя Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и координатора Контактной группы в Минске Мартина Сайдика.

Напомним, что 10 декабря, заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин рассказал о готовящемся 14 декабря наступлении украинской армии на ДНР (подробнее). Между тем, Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул: обострение в Донбассе необходимо Киеву, чтобы перенести выборы Президента (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ обстреляли н.п. Набережное на юге ДНР. Есть повреждения
Завтра ДНР передаст Киеву осуждённых, которые хотят отбывать наказание в Украине
ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении
Украина продолжает наращивать силы вдоль всей линии соприкосновения
В Республике могут появиться стройматериалы собственного производства
Теперь на почте можно приобрести электронный билет в филрмонию, театры, цирк
Украинская армия продолжает готовится к химической атаке в Донбассе
Обострение в Донбассе необходимо Киеву для переноса выборов
Принудительный дополнительный призыв в Украине: мужчин насильно доставляют в военкоматы
Связь в Горловке, Дебальцево и Углегорске восстановлена
Денис Пушилин: Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю
В Донецке на пожаре погиб человек
Связь «Феникс» отсутствует в Горловке, Дебальцево и Углегорске
На Зуевской ТЭС запущен энергоблок, который был на капитальном ремонте
В Донецке опять проблемы с «Фениксом»
«Почта Донбасса» выпустила марку, посвященную 90-летию Леонида Быкова
За вторник ВСУ выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов
В Луганске открылся торговый центр, где по себестоимости продаются товары от местных производителей
Украинские силовики обстреляли жилой дом в посёлке Донецкий в ЛНР
В результате обстрела ВСУ 10 декабря в Славяносербске ранена мирная жительница
Погода в Донецке: Сегодня в городе пасмурно и дождливо