2018-12-12T19:10:31+03:00
Политика

ДНР направила в ОБСЕ ноту касательно готовящегося наступления ВСУ

Об этом сегодня рассказала глава полпред Республики в Минске Наталья Никанорова
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины активно готовятся к предстоящему наступлению, а Донецкая Народная Республика не оставляет попыток обратить на это внимание мирового сообщества.

— На сообщение Главы ДНР Дениса Пушилина мы подготовили и направили соответствующую ноту, где изложили все известные нам факты, которые предоставила наша разведка, — рассказала сегодня, 12 декабря, полпред ДНР в Минске Наталья Никонорова.

Нота была направлена на имя Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и координатора Контактной группы в Минске Мартина Сайдика.

Напомним, что 10 декабря, заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин рассказал о готовящемся 14 декабря наступлении украинской армии на ДНР (подробнее). Между тем, Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул: обострение в Донбассе необходимо Киеву, чтобы перенести выборы Президента (подробнее).

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