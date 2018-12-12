Завтра ДНР передаст Киеву осуждённых, которые хотят отбывать наказание в Украине

СЕГОДНЯ 18:19 2018-12-12T18:19:59+03:00

Этот жест доброй воли призван показать, что Республика готова к обмену пленными в формате «всех на всех»

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Донецкая Народная Республика готова к обмену пленными и отступать из-за молчания Украины не собирается. Передача осуждённых должна стать жестом доброй воли со стороны ДНР.

— Завтра планируется передача лиц, осужденных до начала конфликта, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины, — рассказала Донецкому Агентству Новостей омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Отметим, что сегодня, 12 декабря, Луганская Народная Республики передала Украине 42 осуждённых, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины.

Напомним, что ДНР во время встречи в Минске, 4 декабря, предложила Украине провести обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных» 27 декабря. До сих пор ответа от официального Киева не последовало. Между тем, Дарья Морозова отметила, что если не получится провести обмен в декабре, то будут настаивать на обмене в январе.