ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении

СЕГОДНЯ 17:49 2018-12-12T17:49:57+03:00

Работы ведутся уже третью ночь в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук

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Украинские силовики, готовясь к наступательной операции, уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук.

— Мы не исключаем, что заложенные взрывные устройства могут быть использованы для преднамеренного подрыва транспорта с пассажирами в целях последующего обвинения нас в обстреле территории, контролируемой ВФУ, — рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Кроме того, данная провокация может быть использована украинскими властями для остановки транспортного сообщения гражданского населения на Мариупольском направлении перед планируемым наступлением.

Напомним, что, по данным разведки Народной милиции ДНР, наступление на Мариупольском направлении запланировано на 14 декабря 2018 года. Предполагается, что украинская армия под прикрытием артиллерии зайдёт именно с Юга (подробнее).