2018-12-12T17:49:57+03:00
Политика

ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении

Работы ведутся уже третью ночь в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинские силовики, готовясь к наступательной операции, уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук.

— Мы не исключаем, что заложенные взрывные устройства могут быть использованы для преднамеренного подрыва транспорта с пассажирами в целях последующего обвинения нас в обстреле территории, контролируемой ВФУ, — рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Кроме того, данная провокация может быть использована украинскими властями для остановки транспортного сообщения гражданского населения на Мариупольском направлении перед планируемым наступлением.

Напомним, что, по данным разведки Народной милиции ДНР, наступление на Мариупольском направлении запланировано на 14 декабря 2018 года. Предполагается, что украинская армия под прикрытием артиллерии зайдёт именно с Юга (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДНР направила в ОБСЕ ноту касательно готовящегося наступления ВСУ
Завтра ДНР передаст Киеву осуждённых, которые хотят отбывать наказание в Украине
Украина продолжает наращивать силы вдоль всей линии соприкосновения
В Республике могут появиться стройматериалы собственного производства
Теперь на почте можно приобрести электронный билет в филрмонию, театры, цирк
Украинская армия продолжает готовится к химической атаке в Донбассе
Обострение в Донбассе необходимо Киеву для переноса выборов
Принудительный дополнительный призыв в Украине: мужчин насильно доставляют в военкоматы
Связь в Горловке, Дебальцево и Углегорске восстановлена
Денис Пушилин: Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю
В Донецке на пожаре погиб человек
Связь «Феникс» отсутствует в Горловке, Дебальцево и Углегорске
На Зуевской ТЭС запущен энергоблок, который был на капитальном ремонте
В Донецке опять проблемы с «Фениксом»
«Почта Донбасса» выпустила марку, посвященную 90-летию Леонида Быкова
За вторник ВСУ выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов
В Луганске открылся торговый центр, где по себестоимости продаются товары от местных производителей
Украинские силовики обстреляли жилой дом в посёлке Донецкий в ЛНР
В результате обстрела ВСУ 10 декабря в Славяносербске ранена мирная жительница
Погода в Донецке: Сегодня в городе пасмурно и дождливо