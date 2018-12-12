Украина продолжает наращивать силы вдоль всей линии соприкосновения

СЕГОДНЯ 17:09 2018-12-12T17:09:27+03:00

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Украинская армия становится всё больше и больше, наращивая силы вдоль всей линии соприкосновения. В зону действия 20-го батальона в населённый пункт Новотроицкое прибыла 93-я механизированная бригада ВСУ.

— В течении недели прибудут оставшиеся подразделения 93-й бригады, доукомплектованные до 80% резервистами, мобилизованными с объявлением военного положения в Украине, — рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Таким образом, по мнению оперативного командования НМ Республики, Киев сгоняет в зону «ООС» и на передовую «пушечное мясо». Дело в том, что резервисты не проходили службу в армии и не имеют достаточной подготовки. Они всего лишь прошли двухнедельное обучение на полигонах Украины.

Напомним, что в атаке на ДНР, которая должна начаться 14 декабря, согласно озвученному Эдуардом Басуриным плану наступления, должно принять участие очень большое количество военнослужащих (подробнее).