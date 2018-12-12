2018-12-12T17:09:27+03:00
Политика

Украина продолжает наращивать силы вдоль всей линии соприкосновения

В зону «ООС» массово приезжают резервисты
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинская армия становится всё больше и больше, наращивая силы вдоль всей линии соприкосновения. В зону действия 20-го батальона в населённый пункт Новотроицкое прибыла 93-я механизированная бригада ВСУ.

— В течении недели прибудут оставшиеся подразделения 93-й бригады, доукомплектованные до 80% резервистами, мобилизованными с объявлением военного положения в Украине, — рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Таким образом, по мнению оперативного командования НМ Республики, Киев сгоняет в зону «ООС» и на передовую «пушечное мясо». Дело в том, что резервисты не проходили службу в армии и не имеют достаточной подготовки. Они всего лишь прошли двухнедельное обучение на полигонах Украины.

Напомним, что в атаке на ДНР, которая должна начаться 14 декабря, согласно озвученному Эдуардом Басуриным плану наступления, должно принять участие очень большое количество военнослужащих (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДНР направила в ОБСЕ ноту касательно готовящегося наступления ВСУ
Завтра ДНР передаст Киеву осуждённых, которые хотят отбывать наказание в Украине
ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении
В Республике могут появиться стройматериалы собственного производства
Теперь на почте можно приобрести электронный билет в филрмонию, театры, цирк
Украинская армия продолжает готовится к химической атаке в Донбассе
Обострение в Донбассе необходимо Киеву для переноса выборов
Принудительный дополнительный призыв в Украине: мужчин насильно доставляют в военкоматы
Связь в Горловке, Дебальцево и Углегорске восстановлена
Денис Пушилин: Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю
В Донецке на пожаре погиб человек
Связь «Феникс» отсутствует в Горловке, Дебальцево и Углегорске
На Зуевской ТЭС запущен энергоблок, который был на капитальном ремонте
В Донецке опять проблемы с «Фениксом»
«Почта Донбасса» выпустила марку, посвященную 90-летию Леонида Быкова
За вторник ВСУ выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов
В Луганске открылся торговый центр, где по себестоимости продаются товары от местных производителей
Украинские силовики обстреляли жилой дом в посёлке Донецкий в ЛНР
В результате обстрела ВСУ 10 декабря в Славяносербске ранена мирная жительница
Погода в Донецке: Сегодня в городе пасмурно и дождливо