2018-12-12T15:49:50+03:00
Политика

Украинская армия продолжает готовится к химической атаке в Донбассе

ОЗК прибыли на территорию складов бывшего стекольного завода в Константиновке
Цесанна АНТОНЕНКО
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Идея химической атаки в Донбассе не оставляет Вооружённые силы Украины. К линии соприкосновения продолжают привозить общевойсковые защитные комплекты, которые в ящиках размещают на охраняемых складах.

— Наша разведка получила данные о доставке на территорию складов бывшего стекольного завода в Константиновке нескольких ящиков с общевойсковыми защитными комплектами (ОЗК), — рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Отмечается, что как только ящики с общевойсковыми защитными комплектами оказались на складах в Константиновке, как сразу вокруг этих помещений была выставлена вооружённая охрана.

Напомним, что предлогом для нападения на Донбасс, по данным разведки, должен встать взрыв на одном из химических предприятий Мариуполя. При этом теракт будет списан на действия ДНР, хотя на самом деле будет организован спецслужбами Украины (подробнее).

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