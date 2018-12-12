2018-12-12T14:56:00+03:00
Политика

Обострение в Донбассе необходимо Киеву для переноса выборов

Такое мнение высказал Глава ДНР Денис Пушилин
Цесанна АНТОНЕНКО
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Денис Пушилин: обострение военной обстановки в Донбассе необходимо украинской власти для продления в стране военного положенияДенис Пушилин: обострение военной обстановки в Донбассе необходимо украинской власти для продления в стране военного положенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Украинские власти продолжают обострять ситуацию в Донбассе, провоцируя военнослужащих Народной милиции Республики на ответные действия. Между тем, по информации руководства оперативного командования НМ ДНР, армия Республики полностью соблюдает мирные договорённости и ответный огонь из запрещённого «Минском» оружия не открывает.

— В реальности обострение военной обстановки в Донбассе необходимо украинской власти для продления в стране военного положения, возможного переноса выборов и ограничения избирательного права для жителей некоторых областей Украины, — высказал своё мнение журналистам Глава ДНР Денис Пушилин.

Отметим, что сейчас, по информации разведки ДНР, украинская армия активно готовится к наступлению на Мариупольском направлении. Ранее заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин, сообщил, что разведка ДНР передала полный план готовящейся атаки (подробнее).

Напомним, Денис Пушилин считает, что Народная милиция Республики полностью готова встретить незваных гостей и защитить границы ДНР (подробнее).

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