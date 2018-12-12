2018-12-12T12:45:02+03:00
Политика

Денис Пушилин: Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю

Глава ДНР убеждён, что Народная милиция готова и способна защитить Республику от агрессии Вооружённых сил Украины
Цесанна АНТОНЕНКО
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Глава ДНР убеждён, что Народная милиция готова и способна защитить Республику от агрессии Вооружённых сил УкраиныГлава ДНР убеждён, что Народная милиция готова и способна защитить Республику от агрессии Вооружённых сил УкраиныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Разведка Республики приносит всё более тревожные новости с передовой и из лагеря украинских военных. Сообщается о наращивании сил украинской армии на всех направлениях, переброске вооружения и военнослужащих к линии разграничения ДНР и Украины.

Киев готовится возобновить военные действия на мариупольском направлении. Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения, — заявил журналистам Глава ДНР Денис Пушилин.

Подобные заявление о полной готовности Народной милиции защитить границы Республики ранее делали и заместитель командующего оперативным командованием ДНР, полковник Эдуард Басурин, и начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, и трагически погибший в центре Донецка 31 августа Первый Глава ДНР Александр Захарченко.

Напомним, 10 декабря Эдуард Басурирн сообщил о готовящимся полномасштабном наступлении украинской армии на мариупольском направлении (подробнее).

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