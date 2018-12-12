Связь «Феникс» отсутствует в Горловке, Дебальцево и Углегорске

12 Дек. 12:19 2018-12-12T12:19:31+03:00

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Сегодня, 12 декабря, республиканский мобильный оператор «Феникс» постигла очередная авария. В этот раз обрыв линий электропередач в трёх крупных городах Республики, в связи с которым полностью отсутствует связь и мобильный интернет республиканского оператора.

— На данный момент на места аварий в Горловку, Дебальцево и Углегорск отправлены ремонтные бригады государственного предприятия «РОС», — сообщили в пресс-службе Министерства связи.

Ожидается, что связь будет восстановлена в период с 12:00 до 13:00 сегодня, 12 декабря. Республиканский мобильный оператор приносит свои извинения всем пользователям связи «Феникс» за временные неудобства.

Напомним, вчера, 11 декабря, произошло повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля связи республиканского мобильного оператора в Ленинском районе Донецка (подробнее), а днём ранее, 10 декабря, такой же обрыв произошёл в Куйбышевском районе столицы.