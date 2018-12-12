2018-12-12T11:52:00+03:00
Общество

На Зуевской ТЭС запущен энергоблок, который был на капитальном ремонте

После завершения ремонтных работ энергоблок №1, полностью прошедший все испытания, снова введён в эксплуатацию
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Министерство угля и энергетики ДНРФОТО: Министерство угля и энергетики ДНР
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Несколько месяцев длился капитальный ремонт энергоблока №1 Зуевской теплоэлектростанции, в котором приняли участие специалисты самой ТЭС, технические единицы РП «Энергия Донбасса» – «Донбассэнергоспецремонт» и «Электроремонт», а также стороння подрядная организация «Ремэнергостроймонтаж».

— Благодаря слаженному и добросовестному труду персонала восстановительные работы выполнены качественно. Капитальный ремонт энергоблока не только усилил эффективность и надежность бесперебойной работы теплоэлектростанции, но и повысил энергобезопасность всей Донецкой Народной Республики, — рассказал директор теплоэлектростанции Евгений Железняк.

На Зуевской ТЭС был выполнен ремонт турбины, генератора, теплоизоляции и многих других элементов первого энергоблока.

Напомним, что на теплоэлектростанции, которая находится в сорока километрах от Донецка, есть два энергоблока, еще один – в резерве. 1 марта предприятие было переведено под внешнее управление.

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