На Зуевской ТЭС запущен энергоблок, который был на капитальном ремонте
Несколько месяцев длился капитальный ремонт энергоблока №1 Зуевской теплоэлектростанции, в котором приняли участие специалисты самой ТЭС, технические единицы РП «Энергия Донбасса» – «Донбассэнергоспецремонт» и «Электроремонт», а также стороння подрядная организация «Ремэнергостроймонтаж».
— Благодаря слаженному и добросовестному труду персонала восстановительные работы выполнены качественно. Капитальный ремонт энергоблока не только усилил эффективность и надежность бесперебойной работы теплоэлектростанции, но и повысил энергобезопасность всей Донецкой Народной Республики, — рассказал директор теплоэлектростанции Евгений Железняк.
На Зуевской ТЭС был выполнен ремонт турбины, генератора, теплоизоляции и многих других элементов первого энергоблока.
Напомним, что на теплоэлектростанции, которая находится в сорока километрах от Донецка, есть два энергоблока, еще один – в резерве. 1 марта предприятие было переведено под внешнее управление.