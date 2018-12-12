2018-12-12T11:29:01+03:00
Общество

В Донецке опять проблемы с «Фениксом»

Очередная авария повлияла на работу мобильного оператора в Ворошиловском и Ленинском районах столицы
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вчера, 11 декабря, около шести часов вечера на магистральном волоконно-оптическом кабеле связи в Ленинском районе Донецка произошла авария. В связи с этим в двух районах города наблюдаются проблемы со связью.

— Около 17:45 в Ленинском районе Донецка был повреждён ВОЛС. Ведутся работы по локализации и устранению повреждения, — сообщили в пресс-службе Министерства связи Донецкой Народной Республики.

На данный момент специалисты государственного предприятия «РОС» оперативно организовали резервный канал связи. Перебои со связью в Ленинском и Ворошиловском районах столицы должны быть полностью устранены.

Напомним, 10 декабря около 16:25 в Куйбышевском районе Донецка произошла авария на магистральном волоконно-оптическом кабеле связи, в связи с чем были проблемы со связью в Куйбышевском районе столицы.

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