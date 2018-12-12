2018-12-12T10:24:18+03:00
Политика

За вторник ВСУ выпустили по ДНР более двухсот боеприпасов

Под обстрел попали Горловское, Донецкое и Мариупольское направления. Было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики продолжают постоянно нарушать Минские договорённости и взятые на себя договорённости, обстреливая территорию ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня на Мариупольском, Горловском и Донецком направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Спартак, Донецк (Аэропорт, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Лозовое, Еленовка, Ленинское, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории Республики было выпущено 228 единиц различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 миллиметров, БМП и БТР, АГС, зенитные установки, РПГ и СПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, сутками ранее, 10 декабря, для обстрелов ДНР было использовано 166 единиц боеприпасов.

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