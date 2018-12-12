Украинские силовики обстреляли жилой дом в посёлке Донецкий в ЛНР

12 Дек. 09:55 2018-12-12T09:55:12+03:00

Всего за минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня

Изменить размер текста: A A

Вооружённые силы Украины продолжают вести ежедневные обстрелы территории Луганской Народной Республики. За минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали населённые пункты Желобок и Калиново, а также памятник «Князь Игорь», — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Для обстрелов территории ЛНР украинские силовики применили 10 мин калибром 120 миллиметров, 10 гранат АГС-17, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

В результате миномётного обстрела населённого пункта Донецкий зафиксированы повреждения кровли, окон и стен в жилом доме №10/1 по улице Октябрьская.

Напомним, что 10 декабря украинские силовики обстреляли населённый пункт Славяносербск, в результате чего ранение правой руки получила мирная жительница посёлка (подробнее).