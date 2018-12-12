В результате обстрела ВСУ 10 декабря в Славяносербске ранена мирная жительница

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-12T09:12:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 10 декабря в 21:00 Вооружённые силы Украины открыли огонь по Славяносербску в ЛНР. В результате вооружённой агрессии украинской армии была ранена мирная жительница посёлка.

— Женщина 1953 года рождения, проживающая по улице Гагарина в доме 51/1, получила ранение правой руки, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Обстрел Славяносербска вёлся с позиций Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Трехизбенка с применением гранат АГС-17 и крупнокалиберных пулемётов.

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 10 декабря украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённый пункты Калиново, Донецкий и Славяносербск. Для обстрелов Республики применялись миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, АГС-17, БМП-1 и крупнокалиберные пулемёты.