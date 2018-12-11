11 Дек. 20:22 2018-12-11T20:22:55+03:00

Незалежная позаботилась и о заградотрядах, которые будут останавливать дезертиров

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Украинские морские пехотинцы прибыли под Мариуполь для усиления наступательной группировки ВСУ на южном участке фронта. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В рамках подготовки командованием ВСУ к наступлению вчера из Бердянска в направлении Мариуполя выдвинулась колонна с техникой 503-го батальона морской пехоты: 12 грузовых автомобилей, девять бронетранспортеров, более 150 человек личного состава, – сказал Эдуард Басурин.

Сейчас боевики расположены на западной окраине Мариуполя.

Тем временем ВСУ готовит и зазрадотряды. В них будут задействова боевики военной службы правопорядка из центральной Украины. Загадотряды расположат на горловском и мариупольском направлениях .

По словам Эдуарда Басурина, с 10 по 14 декабря в зону украинской оккупации планируется прибытие личного состава Полтавского и Черкасского зональных отделов военной службы правопорядка.

Наступление ВСУ, по заявлению Басурина, намечено на 14 декабря. Глава ДНР Денис Пушилин сегодня, 11 декабря, заявил, что наши войска готовы отразить наступление украинских войск.