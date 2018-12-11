12 декабря донецкие красавицы поделят 900 тысяч рублей

11 Дек. 19:10 2018-12-11T19:10:52+03:00

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- Призовой фонд конкурса составляет 900 тысяч рублей, в том числе за I место – 200 тысяч рублей, II место – 150 тысяч и III место – 100 тысяч рублей. Кроме того, конкурсом предусмотрены специальные призы на сумму 450 тысяч рублей, — сообщила главный специалист отдела фестивальных и концертных программ Республиканского дома народного творчества и кино Таисия Подолян.

Открытый конкурс красоты и таланта «Мисс Донбасс–2018» стартовал 4 октября и принял более двухсот заявок. После второго этапа конкурса 28 ноября были отобраны 18 участниц, которые будут бороться за титул первой красавицы Донбасса-2018 в финале. Он начнется 12 декабря в 17 часов.

Конкурс организован Министерством культуры ДНР и Республиканским домом народного творчества и кино в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.