2018-12-11T16:53:06+03:00
Политика

Сергей Козлов вновь возглавил правительство ЛНР

Сегодня его кандидатуру утвердили в Народном совете Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сергей Козлов. Фото: lugansk1.infoСергей Козлов. Фото: lugansk1.info
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Депутаты Народного Совета ЛНР на пленарном заседании приняли постановление о даче согласия на назначение на должность председателя Совета министров Сергея Козлова.

Заместитель председателя парламента Дмитрий Хорошилов проинформировал, что в адрес Народного совета поступило представление Главы ЛНР Леонида Пасечника о назначении Козлова на должность председателя Совета министров. Присутствующие на заседании 46 депутатов единогласно проголосовали за дачу согласия на назначение.

Напомним, Сергей Козлов возглавляет Совет министров с декабря 2015 года. Согласно Конституции ЛНР, полномочия правительства прекращаются после избрания нового Главы Республики. Поэтому после избрания Леонида Пасечника руководителем государства Козлов исполнял обязанности премьер-министра до нового назначения.

Также сегодня парламент назначил заместителями председателя Совета министров ЛНР Елену Костенко, возглавлявшую Минэкономразвития ЛНР, и Наталью Тихонскую, которая с февраля 2017 года являлась исполняющей обязанности заместителя главы правительства.

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