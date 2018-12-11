Сергей Козлов вновь возглавил правительство ЛНР
Депутаты Народного Совета ЛНР на пленарном заседании приняли постановление о даче согласия на назначение на должность председателя Совета министров Сергея Козлова.
Заместитель председателя парламента Дмитрий Хорошилов проинформировал, что в адрес Народного совета поступило представление Главы ЛНР Леонида Пасечника о назначении Козлова на должность председателя Совета министров. Присутствующие на заседании 46 депутатов единогласно проголосовали за дачу согласия на назначение.
Напомним, Сергей Козлов возглавляет Совет министров с декабря 2015 года. Согласно Конституции ЛНР, полномочия правительства прекращаются после избрания нового Главы Республики. Поэтому после избрания Леонида Пасечника руководителем государства Козлов исполнял обязанности премьер-министра до нового назначения.
Также сегодня парламент назначил заместителями председателя Совета министров ЛНР Елену Костенко, возглавлявшую Минэкономразвития ЛНР, и Наталью Тихонскую, которая с февраля 2017 года являлась исполняющей обязанности заместителя главы правительства.