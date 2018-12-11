Провокации ВСУ в Донбассе приведут к бессмысленным жертвам среди военных и населения

11 Дек. 13:04 2018-12-11T13:04:56+03:00

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- От нашей разведки поступают тревожные данные о подготовке Украиной полномасштабного наступления, - заявил сегодня журналистам Денис Пушилин. - В частности, есть информация, что Киев готовится возобновить военные действия на Мариупольском направлении.

По имеющимся данным, целью наступления ВСУ будет захват территорий Новоазовского и Тельмановского районов и установление контроля над участком границы между ДНР и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное. Для этого сформирована ударная группировка, в которую вошли четыре бригады общей численностью 12 тысяч человек, более 50 танков, значительное количество реактивной и ствольной артиллерии.

- Для оправдания агрессии киевский режим планировал совершить террористический акт на одном из предприятий Мариуполя. С высокой степенью вероятности спецслужбами Украины для диверсии выбран Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, где хранятся значительные запасы аммиака, используемые в промышленном производстве, - уточнил Глава Республики. - В свою очередь заявляю: вооруженные силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения.