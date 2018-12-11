2018-12-11T13:04:56+03:00
Политика

Провокации ВСУ в Донбассе приведут к бессмысленным жертвам среди военных и населения

Так прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин информацию о планах украинских военных начать наступление на юге Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

- От нашей разведки поступают тревожные данные о подготовке Украиной полномасштабного наступления, - заявил сегодня журналистам Денис Пушилин. - В частности, есть информация, что Киев готовится возобновить военные действия на Мариупольском направлении.

По имеющимся данным, целью наступления ВСУ будет захват территорий Новоазовского и Тельмановского районов и установление контроля над участком границы между ДНР и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное. Для этого сформирована ударная группировка, в которую вошли четыре бригады общей численностью 12 тысяч человек, более 50 танков, значительное количество реактивной и ствольной артиллерии.

- Для оправдания агрессии киевский режим планировал совершить террористический акт на одном из предприятий Мариуполя. С высокой степенью вероятности спецслужбами Украины для диверсии выбран Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, где хранятся значительные запасы аммиака, используемые в промышленном производстве, - уточнил Глава Республики. - В свою очередь заявляю: вооруженные силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном