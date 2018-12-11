2018-12-11T13:04:56+03:00
Политика

Провокации ВСУ в Донбассе приведут к бессмысленным жертвам среди военных и населения

Так прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин информацию о планах украинских военных начать наступление на юге Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

- От нашей разведки поступают тревожные данные о подготовке Украиной полномасштабного наступления, - заявил сегодня журналистам Денис Пушилин. - В частности, есть информация, что Киев готовится возобновить военные действия на Мариупольском направлении.

По имеющимся данным, целью наступления ВСУ будет захват территорий Новоазовского и Тельмановского районов и установление контроля над участком границы между ДНР и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное. Для этого сформирована ударная группировка, в которую вошли четыре бригады общей численностью 12 тысяч человек, более 50 танков, значительное количество реактивной и ствольной артиллерии.

- Для оправдания агрессии киевский режим планировал совершить террористический акт на одном из предприятий Мариуполя. С высокой степенью вероятности спецслужбами Украины для диверсии выбран Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, где хранятся значительные запасы аммиака, используемые в промышленном производстве, - уточнил Глава Республики. - В свою очередь заявляю: вооруженные силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чья команда из Донбасса поедет на фестиваль «КиВиН» в Сочи
Кто в ДНР получил гуманитарные наборы от Красного Креста
Как выпускникам вузов ДНР найти работу по специальности
За год в ДНР словили больше четырех тысяч нетрезвых водителей
Раненую в Зайцево мирную жительницу выписали
В понедельник ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня
Школьник из Луганска стал лауреатом международной конференции в Париже
Организаторы выборов в ДНР и ЛНР попали под санкции Евросоюза
Киев осудил на 5 лет участницу референдума ЛНР из города Счастье
В Донецке с визитом находится российская актриса Виктория Тарасова
На частной шахте в Шахтерске присвоили зарплату 100 работников
В Донбассе снова «гуляет» африканская чума
За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель ДНР
В Куйбышевском районе Донецка на линии связи «Феникс» произошла авария
На этой неделе в Донецке будет дождливо и ветрено