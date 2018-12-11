За год в ДНР словили больше четырех тысяч нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-11T12:08:41+03:00

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики

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С начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции словили на дорогах Республики около четырех с половиной тысяч нетрезвых водителей.

- Гражданами в состоянии алкогольного опьянения было совершено более ста дорожно транспортных происшествий, - сообщили в ГАИ.

За управление транспортом в нетрезвом виде на водителя может быть наложен штраф в размере от 6 800 до 11 900 рублей либо грозит лишение прав на срок до двух лет.

- Также в качестве меры наказания за подобное нарушение предусмотрен административный арест сроком до 10 суток, - добавили правоохранители.

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года водитель будет лишен права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

- Если водитель трижды в течение года подвергается административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, он лишается права управления ТС на срок до 10 лет с оплатным изъятием транспортного средства, - рассказывают в Госавтоинспекции. - В случае передачи права управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, владельца ожидает административный арест на срок до 15 суток.

Водитель, употребивший после ДТП с его участием алкоголь, лишается права управления на срок до трех лет или подвергается административному аресту на срок до 15 суток.

- Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения. Следует помнить, что вождение в нетрезвом виде создает непосредственную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения, - обратились к водителям в ГАИ.