В понедельник ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 24 раза, – сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. – Общее количество примененных боеприпасов – 166 единиц.
При обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра», село Спартак, поселки Александровка и шахты Трудовская на окраинах Донецка. Досталось Горловке и ее поселкам – шахты имени Гагарина, Зайцево и Доломитное. Пострадали Ясиноватая и близлежащие села Крутая Балка, Каштановое, а также села Ленинское и Саханка на юге ДНР.
Между прочим, по этим населенным пунктам ВСУ ведут огонь практически ежедневно.
Напомним, что украинские военные в воскресенье 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 169 боеприпасов.