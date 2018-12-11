2018-12-11T10:59:55+03:00
Политика

В понедельник ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня

Украинские военные выпустили по территории ДНР 166 боеприпасов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 24 раза, – сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. – Общее количество примененных боеприпасов – 166 единиц.

При обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра», село Спартак, поселки Александровка и шахты Трудовская на окраинах Донецка. Досталось Горловке и ее поселкам – шахты имени Гагарина, Зайцево и Доломитное. Пострадали Ясиноватая и близлежащие села Крутая Балка, Каштановое, а также села Ленинское и Саханка на юге ДНР.

Между прочим, по этим населенным пунктам ВСУ ведут огонь практически ежедневно.

Напомним, что украинские военные в воскресенье 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 169 боеприпасов.

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