Школьник из Луганска стал лауреатом международной конференции в Париже

11 Дек. 10:17 2018-12-11T10:17:38+03:00

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- На международной научной интернет-конференции «Проблемы науки и образования» в Париже юный луганчанин представил работу «Снижение радиозаметности перемещающихся в воздушном пространстве объектов с помощью плазмы». Ее высоко оценило жюри, отметив автора дипломом первой степени, – сообщили в пресс-службе администрации Луганска.

Никита учится в 11 классе луганской специализированной школы № 1 имени профессора Льва Лоповка, является слушателем луганского научного общества учащейся молодежи (НОУМ).

Кстати, ранее одиннадцатиклассник из этой же специализированной школы Евгений Ковальчук стал лауреатом международной научной интернет-конференции «Проблемы науки и образования», которая проходила в Лондоне.